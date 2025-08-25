On binlerce kişi sokaklara döküldü

Avustralya’da on binlerce kişi, İsrail’in Gazze’de uyguladığı abluka ve bunun yol açtığı kıtlığı protesto etmek için sokaklara döküldü. Ülke genelinde düzenlenen gösteriler, Avustralya tarihinin en büyük kitlesel eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Göstericiler, hükümetten İsrail ile silah ticaretini dur-durmasını ve ekonomik yaptırımlar uygulamasını talep etti. Queensland eyaletinin Brisbane kentinde polis, yaklaşık 10 bin kişinin Filistin’e destek için sokaklara çıktığını açıkladı. Göstericiler İsrail’in Gaz-ze’deki saldırılarını “katliam” ve “soykırım” olarak nitelendirdi. Yeşiller Partisi Queensland Senatörü Larissa Waters, Avustralyalıların İsrail’e silah parçaları satılmasından rahatsız olduğunu belirterek, bu uygulamanın sona ermesi gerektiğini söyledi. New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde binlerce kişi Hyde Park’tan Belmore Park’a yürüyerek Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Başkent Canberra’da yaklaşık 2 bin kişi, Tazmanya eyaletinin Hobart kentinde de binlerce kişi dövizler ve Filistin bayraklarıy-la yürüyüş yaptı. West Australia eyaletinin Perth kentinde yaklaşık 25 bin kişi, İsrail’in Gazze’deki ablu-kasını sonlandırması için yaptırımlar uygulanmasını talep etti. South Australia eyaletinin Adelaide ken-tinde de Parlamento önünde toplanan binlerce gösterici, “Özgür Filistin” sloganları atarak Filistin’e destek mesajları verdi. Gösteriler, Avustralya genelinde halkın İsrail’in Gazze’deki uygulamalarına tep-kisini açıkça ortaya koydu.



