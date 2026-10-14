Olumlu bir adım

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, ara bölgede gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından cumartesi günü Pile’de düzenlenecek festivale birlikte katılma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde olumlu bir atmosferde gerçekleştiği belirtilen görüşmede liderler, gelecek hafta yeniden bir araya gelme konusunda da uzlaştı.

Erhürman ile Hristodulidis, BM İyi Niyet Misyon Ofisi’nde saat 15.50’de başlayan baş başa görüşme saat 17.10’da sona erdi.

Görüşmenin ardından BM’den yapılan açıklamada, liderlerin çeşitli ortak etkinliklere katılma konusunda da karar aldığı bildirildi.

BM’nin görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamaya göre, iki lider cumartesi günü Pile’de düzenlenecek festivale birlikte katılma kararı aldı. Liderler ayrıca gelecek hafta yeniden görüşmek üzere anlaşmaya vardı.

Erhürman ile Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yaklaşan ziyaretini de bekledikleri belirtildi.

Liderler, Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplum Danışma Birimi Yönlendirme Komitesi’nin gelecek toplantılarına birlikte katılma konusunda da uzlaştı.

BM, ara bölgede gerçekleştirilen görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, toplantının gündeminde Guterres’in önerdiği yedi güven artırıcı önlemin bulunduğunu belirterek, Kıbrıs Türk tarafının yedi öneriden altısını hâlihazırda kabul ettiğini ifade etmişti.

Erhürman, “Toplantıya sonuç odaklı bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla gidiyoruz” demişti.



Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026, 10:11