Tümü serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir şahsı feci şekilde döverek burun kemiğinin kırılmasına neden olan Y.Y., M.D., U.K., D.K. ve B.E. isimli 5 zanlı, soruşturmalarının tamamlanmasının ardından teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, davaları görüşülünceye kadar belirlenen teminat şartlarını yerine getirmeleri koşuluyla serbest bırakıldı.

Mahkemeye olayın olgularını aktaran polis çavuşu Şükrü Hafız, zanlıların 8 Ekim’de saat 01.30 sıralarında Gazimağusa’da, üniversite yakınlarında E.C. isimli müştekinin yüzüne ve vücuduna defalarca vurduklarını ve burun kemiğinin kırılmasına neden olduklarını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlılar için uygun teminat talep etti.

Mahkeme; birinci zanlı Y.Y. ile üçüncü zanlı U.K.’nin 200 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve birer kefilin bir milyon 500 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Diğer zanlıların ise 100’er bin TL nakdi kefalet ödemeleri ve birer kefilin bir milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmalarına karar verildi.