Uzlaşı sağlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda hayvan üreticilerinin üretimde yaşadıkları sorunlar, talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırılarak müzakere edildi. Tarafların 7 madde üzerinde uzlaşmasıyla hayvancıların pazartesi yapmayı planladığı eylem kalktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Sunat Atun ve Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 4 saat süren toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

Hayvan üreticilerinin taleplerinin müzakere edildiği toplantı sonrasında, Pazartesi günü yapılması planlanan eylemin kaldırıldığı açıklandı.

Oğuz: Tüm sektörlerle yürümek istiyoruz

Bakanlık açıklamasına göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, toplantıda ortak bir noktaya vardıklarını söyleyerek, amaçlarının ülkede üretimin devam etmesi, üreticilerin toprağına, hayvanına sahip çıkması olduğunu söyledi. Hükümet politikasının üretimi ve üreticiyi desteklemek olduğuna işaret eden Bakan Oğuz, “Bu ülkede huzur istiyoruz. Tüm sektörlerle ortak noktada ülkenin geleceği için el ele yürümek istiyoruz” dedi.

Bakan Oğuz, ülkenin elindeki imkan ve şartların eşit, adaletli bir şekilde verildiğini, bunun geri dönüşünün de topluma yansıdığını görmek istediklerini kaydetti.

Atun: Enflasyon karşısında üreticiyi harcatmayacağız

Maliye Bakanı Sunat Atun da, hükümetin yüksek enflasyon ve döviz kurundaki artış karşında üreticileri harcatmayacaklarını söyledi.

Atun, enflasyonun tüm dünyanın sorunu olduğunu, petrol ve emtia fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çekti. Yerel sektörü destekleyeceklerini ifade eden Bakan Atun, bu çerçevede sektörün artan maliyetler karşısında sürdürülebilirliğini sağlayacaklarını ve teşvik ve destekleri güncelleyerek ülkede fiyat istikrarının sağlanacağını açıkladı.



Naimoğulları: Büyük bir yol kat ettik

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, “Taleplerimizin yüzde 100’ü karşılanmasa da büyük bir yol kat ettik.” dedi.

Naimoğluları, Bakanlık ile üzerinde uzlaşılan maddeleri de kısaca açıkladı.

Toplantıda üzerinde mutabakata varılan maddeler

Bakanlık açıklamasına göre, toplantıda üzerinde mutabakata varılan 7 madde şöyle:

“1. Çiğ süte verilen devlet desteğinin 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren 0,7 TL’den 1,8 TL’ye çıkarılması

2. Küçükbaş hayvan başı Doğrudan Gelir Desteğinin 150 TL/hayvan başından 400 TL/hayvan başına çıkarılması

3. Günlük süt miktarının 450 tonun altına düşmesi halinde borsaya arz edilen sütün borsa fiyatı süt taban fiyatı olarak belirlenmesine, günlük süt miktarının 450 tonun üzerine çıkması halinde en fazla yüzde 5’lik bir fiyat indirimi yapılması

4. Elektrik fiyatları konusunda hayvancılık sektörüne teşvik verilmesi

5. Sut ödemelerinin gününde yapılması konusunda çalışma yapılması

6. Küçükbaş hayvan başı Doğrudan Gelir desteği 1.Taksit ödemesinin en geç 15 Haziran tarihine kadar yapılması

7. Toprak Ürünleri Kurumu’nun arpa alımları bittikten sonra 2 aylık bir sure için arpaya 1,5 TL/Kg destek verilmesi.”