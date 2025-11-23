70 yıllık EOKA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Lefkoşa’da düzenlenen “EOKA 1955-1959: 70 Yıl” sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta yaptığı konuşmada, EOKA mücadelesinin 1955’te başla-masının Kıbrıs Hellenizmi için yeni bir dönem başlattığını vurgulayan Hristodulidis, atalarına ve o dö-nemin insanlarına duyduğu gururu dile getirdi. Hristodulidis, “Atalarımızla ve ülkemizin insanlarıyla gurur duyuyorum. Özgürlük ve Yunanistan ile birleşme aşkıyla yanıp tutuşarak tüm tehlikeleri göze alan, tereddüt etmeksizin mücadeleye katılan ve hizmetlerini cömertçe sunan insanlarımızı saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı. Hükümetin Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi tarafından organize edilen ser-gide, EOKA’nın aktif olduğu döneme ait arşiv gazeteler, fotoğraflar ve birçok eser ilk kez halka sunulu-yor.

Hristodulidis, EOKA’nın mücadelesinin Yunanistan ile birleşme hedefine ulaşmasa da Kıbrıs Cum-huriyeti’nin kurulması ve devlet kazanımları açısından önemli olduğunu belirtti. Sergideki materyalle-rin, İkinci Dünya Savaşı sonrası adadaki yabancı işgal döneminde biriken öfkeyi ziyaretçilere hissettir-diğini ifade eden Hristodulidis, EOKA dönemine ait anıların nesiller boyunca aktarıldığını söyledi. Mü-cadele eden isimler Kyriakos Matsis, Gregoris Afxentiou, Markos Drakos ve Evagoras Pallikarides’i “Kıbrıs topraklarında özgürlük ve bağımsızlık meyvesi veren tohumlar” olarak nitelendirdi. Hristoduli-dis, adanın iki liderinin önümüzdeki ay BM Temsilcisi Maria Holguin ile ortak toplantı yapacak olması-na değinerek, serginin Kıbrıs sorununu çözme çabalarını etkilemediğini vurguladı. “Olası bir çözümün yaşanabilirliği ve işleyişi, büyük ölçüde herkesin tarihsel kimliğine saygı ile mümkün olur, kendi benliği-ni ortadan kaldırmakla değil. Bu nedenle zihinsel inancımızı ve dayanıklılığımızı korumak ve destekle-mek bizim ahlaki görevimizdir” dedi.

12 Aralık'a kadar gezilebilecek

Açılış törenine Hristodulidis’in yanı sıra hükümet yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda halk katılım-cısı da katıldı. EOKA dönemine ait belgeler, fotoğraflar ve eserlerin yer aldığı sergi 12 Aralık'a kadar eski Lefkoşa Belediye Binası'nda açık kalacak. Sergi, Pazartesi-Cuma 16.00-19.00 ve Cumartesi-Pazar 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.