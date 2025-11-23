Uyarıyoruz

3 yıla kadar hapislik ve asgari ücretin 15 katına kadar para cezası var

Ömer KADİROĞLU

Polis Genel Müdürlüğü, dün gece ülke genelinde gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimlerinde ilk kez narko-test cihazı kullanarak yeni bir uygulama başlattı.

Adli şube ve trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere Çevik Birlik de katılırken, araçlar tek tek dur-duruldu, sürücülere alkol testi uygulandı, şüpheli görülen sürücülere ise uyuşturucu tespit kitleri kul-lanıldı.

Yeni uygulamayla şüpheli sürücülere önce alkol testi, gerekirse uyuşturucu testi uygulanacak. Pozitif çıkanlar biyolojik numune için hastaneye sevk edilecek.

Uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara asgari ücretin 15 katına kadar para, 3 yıla kadar hapislik veya her iki ceza birden verilebilecek. Ayrıca sürücünün ehliyetine 12 aya kadar el konulabilecek.

Geç de olsa önemli bir adım atıldı

Polis Genel Müdürlüğü, trafikte uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanımını önlemek amacıyla yeni denetim uygulamasını başlattı.

Ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, ara sokaklar ve riskli bölgelerde denetimler yapıldı. Araçlar tek tek durduruldu, sürücülere alkol testi uygulandı, şüpheli görülen sürücülere ise uyuşturucu tespit kitleri kullanıldı. Denetimler sırasında hem trafik güvenliğini tehlikeye atan hem de kamu düzenini riske sokabilecek sürücüler tespit edildi.

Para ve hapis cezası öngörülüyor

Dün gece itibarıyla devreye giren uygulama kapsamında, şüpheli görülen sürücülere önce alkol testi yapılacak, gerek görülmesi durumunda uyuşturucu tespit kiti uygulanacak.

Yetkililer, test kitinde pozitif sonuç çıkması halinde sürücülerin biyolojik numune alınması için hasta-neye yönlendirileceğini belirtti.

Numunelerin laboratuvar analizleri tamamlandıktan sonra doğrulanan sonuçlar ile sürücüler hakkın-da dosya tanzim edilip mahkemeye sevk edilecek.

Yeni düzenlemeyle uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın cezaları artırıldı.

Mahkeme, sürücülere asgari ücretin 15 katına kadar para cezası veya üç yıla kadar hapis cezası verebi-lecek; dileyen mahkeme her iki cezayı bir arada uygulayabilecek. Ayrıca sürücünün ehliyetini 12 aya kadar geri alma yetkisi bulunuyor.

Hacıoğulları uygulamayı anlattı

Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları operasyonla ilgili açıklamasında, “Bu uygulama, trafikte uyuştu-rucu madde etkisi altında araç kullanımının tespitini mümkün kılıyor. Polis teşkilatı olarak bu konuda kararlıyız. Denetimler, sürücülere ciddi bir caydırıcılık sağlayacak ve trafikte güvenliği artıracaktır” dedi.

Hacıoğulları şunları söyledi:

“Sürücü, kitin süngerli kısmını ağız içinde gezdirerek tükürük örneği alacak. Örnek yeterli miktara ulaştığında cihaz mavi ışıkla bunu gösterecek ve polis, testi cihaz aracılığıyla 10 dakika içinde pozitif ya da negatif olarak sonuçlandırabilecek. Pozitif çıkan sürücüler polis eşliğinde hastaneye sevk edilecek ve cezai süreç başlayacak.”