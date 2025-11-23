İki kişinin kimliği tespit edildi

Güney Kıbrıs’ın Larnaka’da bölgesinde ikamet eden 51 yaşındaki eski Ukraynalı bir bakan, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı.

Fileleftheros gazetesi, perşembe akşamı, 51 yaşındaki bakanın eşi ve babasıyla birlikte evde oturdu-ğu sırada, pencereden şüpheli bir ticari araç fark ettiğini ve babasıyla birlikte dışarı çıkıp araca bakmaya gittiğinde, 3 kişi tarafından zorla kaçırılmaya çalışıldıklarını yazdı.

Kaçırılma girişimine direnen eski bakan ile babasının hafif yaralandıklarını yazan gazete kaçırmaya çalışanların ise bölgeye geldikleri ticari aracı orada bırakıp koşarak bölgeden ayrıldıklarını kaydetti.

Polisin yaptığı incelemede aracın plakalarının başka bir araca ait olduğu ve içinde boş şarjörlü bir ta-banca ile deliller bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak 42 yaşındaki Athos Kotsonis ve 44 yaşındaki Dmitry Abramov aranıyor. Şahıslar "adam kaçırma girişimi", "silah bulundurma", "saldırı" ve "hırsızlık" suçlamalarıyla soruşturuluyor.

