Vatandaşlık başvurusu alındı

Girne’de doğan ancak TC ve KKTC vatandaşlığı olmadığı için ülkede ikamet izinsiz kalma suçundan tu-tuklanan 20 yaşındaki Fatoş Horuz için Türkiye Büyükelçiliği devreye girdi.

İçişleri Bakanlığı, Fatoş Horuz'un vatandaşlık süreciyle ilgili gelişmeleri paylaştı. Aileden kaynaklı eksik evrak nedeniyle KKTC vatandaşlığı başvurusu yapılamayan genç kızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-lığı başvurusunun alındığını ve süreç tamamlandıktan sonra Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC vatandaş-lığı için gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, son dönemde gündeme gelen ve halkın büyük duyarlılık gösterdiği Fatoş Horuz'un vatandaşlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, konunun çözümü için kızın avukatı, ailesi ve devlet kurumlarının ilk günden itibaren çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Türkiye Büyükelçiliği’nin devreye girdiği ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvurusunun dün sabah itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosluğu tarafından alındığı duyuruldu.

Bakanlık, sürecin yasalar çerçevesinde devam edeceğini ve gerekli evrakların tamamlanmasının ardın-dan, Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC vatandaşlığı için gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Ne olmuştu

Girne’de evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen, önce annesinin evli olduğu kişinin nüfusuna, daha son-ra biyolojik babasının nüfusuna kaydedilen 20 yaşındaki Fatoş Horuz, ne KKTC ne de Türkiye vatan-daşlığı olamadığı için yasal statüye kavuşamamıştı.

18 yaşını geçtiği için Muhaceret Yasasına göre, oturma ve çalışma izni veyahut öğrenci izni alması ge-reken Horuz, geçtiğimiz gün KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanmıştı. Genç kız hakkında önceki gün 7 gün ek süre alınmıştı.

