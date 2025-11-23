‘Kronos’ Mısır’a bağlanacak

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, son bir yıl içerisinde sözde Rum MEB’indeki doğal gaz yataklarının değerlendirilmesinde “harika gelişmeler” kaydedildiğini belirtti. Ancak Güney Kıbrıs’a elektrik üretimi için doğal gazın ulaşıp ulaşmayacağı ve ne zaman ulaşacağı konusunda bilgi vermedi.

Alithia gazetesinin haberine göre Papanastasiu, Güney Lefkoşa’da dün düzenlenen “Cyprus Forum on Competition Policy 2025” isimli yıllık konferansta yaptığı konuşmada, söz konusu “harika gelişmelerin” daha çok Doğu Akdeniz’de istikrarın güçlendirilmesi ve doğal gazın Avrupa ülkelerine satış perspektifiyle ilgili olduğunu dile getirdi.

Doğal gazın bir bölümünün gelecekte yerel tüketime de yönlendirilebileceğini söyleyen Papanastasiu, daha önce 2023 olarak açıkladığı doğal gazın ülkeye geliş tarihinin 2026’ya ertelendiğini bildirdi.

Bakan, Mısır’ın Zohr yatağına çok yakın olan 6’ncı parseldeki “Kronos” yatağının geliştirilmesinin beklenen ilk doğal gaz yatağı olduğunu ve Mısır’a giden deniz altı boru hatlarından birine bağlanabileceğini; Damieta terminalinde işlenip ihraç edilebileceğini belirtti. 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağının geliştirilmesinin olgunlaşmış aşamada olduğunu ve yüklenici şirketin diğer lisans sahipleriyle iş birliği planladığını aktardı. Bu yataktan doğal gazın doğrudan yüzer tesise aktarılacağını, oradan Port Said yakınlarına ve Mısır tesislerine ulaştırılacağını söyledi.

Papanastasiu, Mısır ile bir iş birliği memorandumunun imzalandığını hatırlatarak, doğal gazın nakli ve işlenmesiyle ilgili teknik süreçlerin planlandığı aşamada bulunduğunu, Kronos yatağından ilk doğal gazın 2027 sonlarına doğru alınmasının öngörüldüğünü ve bunun iyimser ama imkansız olmayan bir takvim olduğunu açıkladı.

