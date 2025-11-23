İftiraya uğramış

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da yaşanan olayda 20 yaşındaki genç kadın, ayrılmak istediği 28 yaşındaki Ü.Ç. tarafından tehdit edildiğini, sosyal medya ve telefonda sürekli tacize uğradığını belirterek, şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, zanlıyı tutuklayarak, mahkemeye çıkardı. Duruşmada zanlının kız arkadaşına, “Eğer benden ayrılırsan seni öldürürüm, ailene de zarar veririm” sözlerini sarf ederek tehdit ettiğini açıklayan polis, iddialarının araştırılması için ek süre talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise iftiraya uğradığını öne sürdü.

Duruşmada olguları aktaran polis, Demirhan’da sakin zanlının, 21 Kasım tarihinde ilişkiyi sonlandırmak istediğini söyleyen 20 yaşındaki kız arkadaşına hitaben “Eğer benden ayrılırsan seni öldürürüm, ailene zarar veririm” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, söz konusu tehdidin ardından zanlının aynı gün içerisinde, Instagram ve WhatsApp üzerinden benzer içerikli mesajlar gönderdiğini ve Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket suçunu işlediğini ifade etti. Polis, şikâyet üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis memuru, alınması gereken ifadeler bulunduğunu, ayrıca hem zanlıya hem de şikâyetçiye ait cep telefonlarının inceleneceğini dile getirdi. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Suçlamaları kabul etmedi

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise iddiaları reddederek, “İftiraya uğradığını, esas mesaj atan ve kendisini tahrik eden kişinin karşı taraf olduğunu” ileri sürdü.

Mahkeme hakkında “şiddet kullanma tehdidi ve Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

