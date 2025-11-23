Operasyon devam edecek

Polis Genel Müdürlüğü Özel Soruşturma Şube Amirliği ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı “Siper Operasyonu” kapsamında Güzelyurt’ta ele geçirilen 19 tabanca, şarjörler ve 9 adet canlı mermi ile ilgili soruşturma derinleşirken, operasyonla bağlantılı bir kişi daha tutuklandı.

Operasyonun ilk ayağında yakalanan H.A. ile Y.S., 19 gün süren kapsamlı soruşturmanın ardından 20 Kasım’da yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, soruşturma sırasında kimliği belirlenen S.A. (E-42) yakalandı.

Polis Basın Subaylığı, aranan zanlının dün Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı.

Zanlı S.A.’nın, operasyon kapsamında ele geçirilen silahların temini ve taşınmasıyla bağlantılı olduğuna yönelik bulguların olduğu kaydedildi.

S.A.’nın bugün ek tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı öğrenildi. Polis, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü, operasyon kapsamındaki diğer bağlantıların da araştırıldığını açıkladı.

