Ana hedefi açıkladı

DİKO’lu Avrupa Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu (AP) Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Kostass Mavridis, Güney Kıbrıs’ın AB’nin SAFE programındaki rolüne dikkat çekti.

Politis gazetesine demeç veren Mavridis, AP’de artık savunma konusunda bir komiser bulundu-ğunu ve kendisinin de üyesi olduğu tam kapsamlı bir Savunma ve Güvenlik Komitesi’nin görev yaptığını vurguladı. Avrupa’nın yeni savunma iş birliği çerçevesinin, AB’nin dış sınırlarını ve hayati çıkarlarını her türlü hibrit tehdide karşı koruyacak, güvence altına alacak ve garanti ede-cek kapsamlı bir savunma ve güvenliği aşamalı olarak oluşturacağını belirtti.

Üç kıtanın stratejik noktasında yer alan Güney Kıbrıs’ın uzun vadede Avrupa Savunma ve Gü-venlik Çerçevesi kapsamında kriz yönetimi konusunda AB’nin bölgedeki merkezi haline gelebi-leceğini ifade eden Mavridis, bunun önemli savunma altyapıları, sanayi ve siyasi planlama ge-rektirdiğini söyledi.

Mavridis, böyle ekonomik maliyetli kapsamlı bir savunmaya katılımın, özellikle çıkarlarını ko-rumak amacıyla Türkiye’ye karşı caydırıcı güç ve katma güvenlik sağlayacağını ve birinci amaç-larının savunma kabiliyetlerini güçlendirmek olduğunu ekledi.

Türkiye gibi üçüncü ülkelerin SAFE programına katılabilmesi için AB ile savunma anlaşması yapılması gerektiğini ve böyle bir anlaşmanın kabulü için oybirliği gerektiğini vurgulayan Mav-ridis, Güney Kıbrıs’ın programa katılım başvurusu yaptığını ve 1,2 milyar euro kredisinin ön onay aldığını hatırlattı. Rum savunma sanayisinin benzeri görülmemiş fırsatlarla karşı karşıya bulunduğuna da dikkat çekti.