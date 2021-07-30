Kuzucuk karıştı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kuzucuk köyünde önceki akşam olaylı dakikalar yaşandı. İki kişi arasında trafikte başlayan tartışma, köy meydanında iki aile arasında sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında bir kadın 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, iki aileden 3 kişi tutuklandı.

Zanlılar Halil Galata, Muhammet Yazar ve Osman Seven dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Remzi Şenkurt, 28 Temmuz 2021 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Halil Galata ile Osman Seven’in, trafikte yaşadıkları bir anlaşmazlık yüzünden tartıştıklarını ve anayol içerisinde birbirilerine elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile kavga ettiklerini söyledi.

Olayların arkası kesilmedi

Kavganın Kuzucuk köyüne taşındığını ve Halil Galata ile Muhammet Yazar’ın, Osman Seven’in oğlunu yere düşürerek, 2 kaburga kemiğini kırdığını aktaran polis, yine Muhammet Yazar’ın, evinden aldığı av tüfeği ile kavganın olduğu bölgeye geldiğini ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu suçunu işlediğini açıkladı.

Yüzünden yaralandı

Polis, Osman Seven’in, kavga esnasında, henüz tespit edilemeyen kesici alet ile A.Y. isimli kadını yüzünden yaralayarak, 5 santim kesi oluşturduğunu açıkladı. Polis, zanlıların aynı gün tespit edildiğini ve aranmakta olan şahısların olduğunu ifade etti.

Kamera görüntüleri incelemesinin sürdüğünü belirten polis, mahkemeden süre talep etti.

Köy karışmış durumda

Savcı Ahmet Özlemler’in sorusu üzerine polis, köyde infial yaşandığını ve olayların devam etme olasılığının bulunduğunu da söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren İskele Kaza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, zanlıların birer gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.