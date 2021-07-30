Bu şekilde devam edilemez

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezinde aşı yaptırmaya giden vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Personel yetersizliği nedeniyle aşılama işlemleri uzun sürüyor, sıcağın altında bekleyen vatandaşlar gergin anlar yaşıyor. İşlemler seri bir şekilde yapılamadığı için merkez önünde kalabalık da oluşuyor.

Salgın nedeniyle kalabalık bir ortamda beklemek istemeyen vatandaşlar yaşanan soruna acil bir önlem alınmasını istiyor.

Konu ile ilgili yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar “Biz aşı olmak istiyoruz ancak bu kalabalığı görünce vazgeçiyoruz. Bu soruna hala bir çözüm üretilemedi. Yetkililerden acilen bir çözüm üretmelerini istiyoruz” dedi.