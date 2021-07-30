Bulutlar kırmızı oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangınlarının izleri Kuzey Kıbrıs’ta hissedildi. Başkent Lefkoşa ile Girne'den Türkiye'deki yangınların dumanı görülürken bulutların zaman zaman kırmızı renge büründüğü gözlemlendi. Öte yandan bulutların da etkisiyle KKTC'de yer yer is kokusu da alındı. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girne'ye gökyüzünden ince ince kül yağıyor, gözyaşı gibi kahverengiye döndü havanın rengi… Manavgat yangınıyla bağlantılı olmalı, çok acı... Türkiye’ye, tüm insanlığa geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Hava kirliliği yarattı

Bu arada Çevre Koruma Dairesi, Antalya’daki yangının bir süre hava kirliliği yarattığını açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada ifadelere yer verildi:“Çevre Koruma Dairesi Hava Kalitesi İzleme ağındaki Teknecik istasyonundan elde edilen verilere göre 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 19.00’dan itibaren gaz ve toz kirleticilerinin saatlik konsantrasyonları yükselmeye başlamıştır.

29 Temmuz saat 05.00’e kadar yüksek seyreden değerler bu saatten sonra azalmaya başlamıştır. Belirtilen saatlerde Kükürt dioksit ve Azot dioksit konsantrasyonlarının saatlik ortalama değerleri yükselse de Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğünde belirtilen günlük hava kalitesi standartlarını aşmamıştır.