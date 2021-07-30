Üzüntüyle izliyoruz

Türkiye’nin güneyi alevlerle mücadele ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri ile Aydın’ın Didim ilçesinde çıkan orman yangınları büyük zarar verdi. Manavgat ve Marmaris’teki yangınlarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangın dün de devam etti.

Alevlerin tehdit ettiği 18 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Özellikle Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü.

Yangınlarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi yaralandı, 183 kişi ise dumandan etkilendi.

Çiftlikler, seralar, evler ve arabalar zarar gördü, birçok yerleşim birimi boşaltıldı. Yüzlerce çiftlik hayvanı, doğada yaşayan canlılar da telef oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki orman yangınlarına 213 araç ve 481 personelle destek verdiklerini, şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü söyledi.

Bodrum, Köyceğiz ve Dalaman’ı duman kapladı

Muğla’da Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Dalaman’da da orman yangınları çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Köyü yakınlarındaki Kuyucak Mevkii'ndeki asırlık çam açlarının bulunduğu ormanlık alanda saat 14.45 sıralarında başlayan orman yangını şiddetli rüzgârın etkisi ile hızla büyüdü.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederken, alevler Titanic adlı otele de sıçradı. Müşteriler olası bir tehlikeye karşı otellerden teknelerle denizden tahliye edildi.

Güvercinlik'teki yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangından kaçarken öldü

Marmaris’teki yangın ise kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Öte yandan bölgedeki bazı oteller, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alanya da yandı

Alanya ilçesine bağlı Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Öte yandan Gündoğmuş ilçesinde de Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın bölgesindeki Yukarı Mahalle de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Aydın

Aydın’da ise Didim ilçesi Efeler Mahallesi Mesut tatil sitesi ile İmbat siteleri arasındaki makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 150 hektarlık makilik alan küle döndü.

Osmaniye

Osmaniye’nin Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde iki ayrı noktadaki yangın çıktı.

Yangınlara 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 2 TOMA, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel yangına müdahale etti.

Adana

Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın ise dün saat 19.45 sularında çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü, 7 köy boşaltıldı. Birçok ev hasar gördü.

Bölgedeki yangının kısmen kontrol altına alındı.

Mersin

Mersin'de Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde orman yangınları çıktı. Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, alevlere karadan müdahale etti.

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla ilçe merkezi sınırlarına kadar yayılan ve Merkez Mahalle'de Taşmasa Seyir Terası çevresine yaklaşan yangın nedeniyle güvenlik güçleri tedbirlerini sürdürüyor.

Kayseri

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda dün başlayan yangın, Ulupınar Mahallesi'nde kısmen kontrol altına alındı. Yangında 45 hektar zarar gördü.

Manisa

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İlçeye bağlı Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan alevler yükseldi. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşmadan kontrol altına alındı.