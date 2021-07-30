Test sayısı arttı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 18 bin 45 test yapıldığı 112’si yerel 139 pozitif vakaya rastlandığı, 129 kişinin taburcu edildiği açıklandı. Bakanlık, ülke genelinde dün yapılan aşı sayısının ise 7 bin 169 olduğunu bildirdi. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 68 bin 230 test sonucunda 655 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişi daha yaşamını yitirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vakalar arasında olan 4 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği, 23 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 112 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 32 kişinin Lefkoşa, 52 kişinin Girne, 19 kişinin Gazimağusa, 2 kişinin Güzelyurt, 5 kişinin İskele, 2 kişinin ise Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-2 / Alayköy-2/ Gönyeli-11/ Cihangir-3/ Dumlupınar-1/Hamitköy-3/ Yılmazköy-4/ Kumsal-1/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-2

Girne: Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Ozanköy-4/ Alsancak-6/ Yukarı Girne-6 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-1/ Edremit-1/ Kaşgar-1/ Dağyolu-1/ Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Doğanköy-1

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-4/ Tatlısu-3/ Akdoğan-2/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3/ Maraş-1/ Pınarlı- 2/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1

İskele: Turnalar-3 / Yenierenköy-1/ Sınırüstü-1

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-2

Lefke: Gemikonağı-1/ Yeşilyurt-1.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 68 bin 230 test sonucunda 655 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişi daha yaşamını yitirdi.

Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 100 bin 784, toplam can kayıplarının sayısı ise 416'ya yükselirken, tedavi altında olan 283 hastanın 83'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin 66 ve 89 yaşlarında iki kadın ile 60 ve 70 yaşlarında iki erkek olduğu belirtildi.