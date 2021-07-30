Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar açıklandı. Yeni kararlara göre; İngiltere’den KKTC’ye gelecek olan aşılı kişiler, 31 Ağustos tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabilecek. Düğün alanlarının büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla kişi kabul edilemeyecek. Bar ve clubların kapalı alanları kullanılmayacak, açık alanlarına 250 kişiden fazla kişi alınmayacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeni kararlar alındı.

Yeni alınan kurallara göre düğün alanlarının büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla kişi kabul edilemeyecek.

Gelin, damat ve birinci derece yakınları düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacak.

Tören ve partilerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacak.

Müzisyenler düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacak.

Düğünlerde taahhütnamede belirtildiği gibi sosyal mesafeyi bozacak ölçüde yakın mesafeli oyun, halay ve dans yapılmayacak.

Hazırlanacak olan taahhütname imzalatılacak olup, belirlenen kurallara uyulmadığı gözlemlenen yerler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Öte yandan toplu yapılacak dans, tören, müzik, konser vb. gösterileri açık alanlarının büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.

En fazla 250 müşteri

Bar ve clubların alan büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Aşısız kişi ise bu yerlere alınmayacak. 27 Temmuz’da açıklanan kararlarda ise söz konusu işletmelerin kapalı alanlarının kullanımı yasaklanmıştı.

Öte yandan son doz aşısını yapan kişiler, son doz tarihinden 14 gün sonra aşılı kişi olarak değerlendirilecek.

Kapalı alanlarda

Tüm kapalı alanlarda maske ve mesafe (1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6 ) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacak.

İşletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapacak.

Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar.

Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacak. İbadethaneye girecek olan kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörde görev alacak kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecek.

Açık mekanlarda kurallar

Tüm açık alanlarda maske ve mesafe (1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.



İngiltere’den gelişler

Yeni alınan karar göre İngiltere’den KKTC’ye gelecek olan aşılı kişiler, 31 Ağustos tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabilecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararlarında belirtilen tarihte yeniden değerlendirme yapılacağına dikkat çekildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin geçen hafta aldığı diğer kararlarda ise değişiklik yapılmadı.