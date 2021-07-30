Ateş yakmak yasaklandı

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, orman yollarına ve ormanlık alanlara dünden itibaren

4 Ağustos Çarşamba gününe kadar girişlerin yasaklandığını duyurdu. Karzaoğlu, orman alanları ve her türlü ateşli piknik alanları dâhil olmak üzere ateş yakmanın yasaklandığını da bildirdi.

Karzaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin hava tahminlerine göre bölgenin alçak basınç nem oranının yüzde 20’nin altına düşmesi ile yangın olasılığının çok yüksek durumda olması ve sıcak havanın etkisinde kalması, rüzgârın hızını artırıp yer yer bölgesel olarak fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini belirtti.

Gerekli tedbirler alındı

Türkiye’deki yangınlardan dolayı rüzgârın etkisi ile ülkeye ulaşan dumanların, ne kadar ciddi bir durumda olunduğunu gösterdiğine işaret eden Karzaoğlu, Orman Dairesi’nin tüm personeli ile gerekli yangın tedbirlerini aldığını ve teyakkuz durumunda olduğunu vurguladı.

Türkiye’de Akdeniz bölgesinin birçok yerinde çıkan ve Güney Kıbrıs’ta da 3 ayrı yerde yaşanan orman yangınlarının, geniş alanlara yayıldığına ve telafisi mümkün olmayan yaralar açtığına vurgu yapan Karzaoğlu, ülkede de birtakım önlemler almanın zaruri hale geldiğini ifade etti.