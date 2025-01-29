AB’nin ayıbı

Ebeveynlerden biri Kıbrıslı Rum veya Kıbrıslı Türk, biri de üçüncü dünya ülkelerinden olan ve Kıbrıs vatandaşlığı almadan Kıbrıs’ta yaşayan 3 bin 700 çocuk olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi; Rum Temsilciler Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde Kıbrıs vatandaşlığı alamayan kişilerle ilgili konunun tartışıldığını yazdı.

Haberi “3 bin 700 çocuk vatandaşlık için bekliyor” başlığıyla veren gazete Meclis İnsan Hakları Komitesi’ndeki verilere dayanarak, Kıbrıslı Türk ebeveynle kriterlere uyan 760 başvurunun askıda olduğunu, yine Kıbrıs Türk ebeveynle kriterlere uymayan yaklaşık 2 bin 800 başvurunun bulunduğunu yazdı.

Gazete ebeveyni Kıbrıslı Rum olan çocuklarla ilgili rakamın ise net olmadığını belirtti.

Habere göre toplantıda, Kıbrıs vatandaşlığı alamayan çocukların yaşadıkları sıkıntılar, örneklerle aktarılırken, bir çocuğun 16 yıl başvurusunun incelenmesini beklediği ayrıca Kıbrıs’ta reşit olan, 20, 30 ve 40 yıldır burada yaşayan ve vatandaşlık konusunda bir çözüme sahip olmayanların da bulunduğu ifade edildi.

Sınır kapılarının açıldığı 2003 yılından bu yana vatandaşlık için yaklaşık 5 bin onay verildiğini yazan gazete bugün ise ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olan ve kriterlere uymadığı görülen çocuklarla ilgili yaklaşık 2 bin 885 başvurunun askıda olduğunu; kriterlere uyduğu(ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk) görülen ise 760 başvurunun bulunduğunu belirtti.

Habere göre 2004 yılından bu yana ise ebeveyni Kıbrıslı Rum olan 20 mesele ise askıda bulunuyor.

Gazete haberinde 2024 yılında Kıbrıslı Türklerle ilgili 96, Kıbrıslı Rumlarla ilgili ise 25 durumun onaylandığını yazdı.

