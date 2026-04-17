AB’nin çağrısına olumlu yaklaşım

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Avrupa Birliği'nin yeni yaş doğrulama uygulamasından övgüyle söz ederek, 15 yaşından küçük çocukların artık Kıbrıs'ta sosyal medyayı kullanamayacağını açıkladı.

Hristodulidis; Güney Kıbrıs’ın çevrimiçi ortamda yaş doğrulama için Avrupa teknik önerisinin uygulanmasına derhal başlayan AB üye devletleri arasında yer aldığını belirterek, sosyal medyadaki paylaşımında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AB'nin yaş doğrulama uygulamasını sunduğu bir videoya yer verdi.

Güney Kıbrıs'ın 15 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklama kararı, Yunanistan hükümetinin benzer bir yasağı açıklamasının hemen ardından geldi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de geçen hafta sosyal medya üzerinden bu yasağı duyurmuştu. Yunanistan'daki yeni yasanın bu yaz kabul edileceğini ve gelecek yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

Bu arada, Birleşik Krallık'ta milletvekilleri, kabul edilmesi halinde 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayacak olan benzer bir öneriyi reddetti.

Türkiye'de de benzer bir girişim sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu hafta 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı görüşmesi bekleniyor. Hükümet, sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya hesaplarını kimlik kartlarıyla kaydettirmelerini şart koşmayı düşünüyor.