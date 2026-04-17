Personel de yardım etti

Beyköy’de faaliyet gösteren Beyköy Süt Ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Buhar kazanına ait yakıt püskürtme hortumunun aşırı ısınması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucu henüz tespit edilemeyen oranda maddi zarar oluşurken, incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; saat 11.15 sıralarında başlayan yangın, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiği, ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı ve çalışmaların bir süre daha devam ettiği bildirildi.

Yangının ardından başlatılan inceleme sonucunda, olayın fabrikanın buhar kazanı sisteminde meydana gelen arızadan kaynaklandığı tespit edildi.

Yangınla ilgili incelemelerin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi.

Park halindeki araçlar alev aldı

Bu arada iki ayrı bölgede park halindeki üç araç, yangınlardan zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; dün saat 09.00 sıralarında, Gazimağusa’da Palm Beach bölgesinde park halindeki HJ 013 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik kablolarının kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Öte yandan İskele’de ise dün saat 13.00 sıralarında, bir inşaat alanında park halinde olan YF 048 kamyonet araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapmasıyla yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın araçta maddi hasara neden oldu.

Garajdaki araba da yandı

Gazimağusa’da Korkut Sokak’ta dün bir evin garajında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir salon araç, beyaz eşyalar, mobilyalar ve ev eşyaları yandı.

