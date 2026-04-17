Korkunç cinayet davası 7 yılda sonuçlandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen ve 3 milyon TL’ye yakın parası çalınan Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim cinayetiyle ilgili yargılanan Ali Hassan Gahzla hakkındaki dava 7 yıl sonra dün karara bağlandı. “Adam öldürme, silahlı soygun, kanunsuz tabanca taşıma, kullanma tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde taşıma, kullanma tasarruf ve meskûn mahalde ateş açma” suçlarından yargılanan Ali’ye 20 yıl hapislik cezası verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın kararını heyet başkanı okudu.

Mahkeme, sanığı “taammüden adam öldürme” suçundan beraat ettirirken, “adam öldürme, silahlı soygun, kanunsuz tabanca taşıma, kullanma ve tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde taşıma, kullanma ve tasarruf ile meskûn mahalde ateş açma” suçlarından suçlu buldu. Başkan, sanığın taammüden adam öldürme suçu dışındaki aleyhine getirilen dokuz davayı kabul ettiğini belirtti.

Başkan, kararda, taammüden adam öldürme suçunun oluşabilmesi için önceden planlanmış bir öldürme kastının bulunması gerektiğini vurguladı.

4 kurşun isabet etti

Mahkeme Başkanı, sanığın hem iddia makamı hem de savunma tarafından itiraz edilmeyen ve kabul edilen gönüllü ifadesine geniş şekilde yer verdi.

Başkan, söz konusu ifadeden yola çıkılarak, olayın para dolu çantayı ele geçirmek amacıyla planlandığını, sanığın yanına keser aldığını, diğer sanık Azmat Ali’nin ise maktulün ayağına ateş etmek amacıyla silah temin ettiğini belirtti.

Eline keserle vurdu

Başkan, olay günü sanığın maktulün eline keserle vurarak, ilk darbeyi vurduğunu, bu sırada Azmat Ali’nin maktulün arka kısmında yer aldığını ve ateş açtığını söyledi. Açılan ateş sonucu maktule toplam dört kurşun isabet ettiğini belirten Başkan, bunlardan ikisinin öldürücü nitelikte olduğunu kaydetti.

Başkan, “Eğer direkt öldürme kastı olsaydı, orada maktulü öldürmek için bir engel yoktu. Sanıklar önce maktulün eline keserle vurmazdı” değerlendirmesinde bulundu. Başkan, bu durumun, olayın temel amacının cinayet değil soygun olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Başkan, soygun planını yapan kişinin de sanık Ali Hassan Gahzla olmadığını söyledi. Başkan, “Tüm olgu ve emareler birlikte ele alınarak sanığın taammüden adam öldürme suçundan beraatine karar verildi” dedi.

Toplum tedirgin

Yaşam hakkının bir insanın elinden alındıktan sonra diğer tüm hakların anlamını yitirdiğini belirten Başkan, bu nedenle anayasada en değer verilen hak olduğunu söyledi. Başkan, ülkemizde yaygınlaşan adam öldürme suçlarının toplumu tedirgin ettiğini, güvenlik endişesine yol açtığını, sosyolojinin sarsılmaya neden olduğunu ifade etti. Başkan, en kutsal hak olan yaşam hakkının elinden alınmasına yol açan, toplumu ve devleti yaralayan suçlara ciddi, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan, sanığın olaydan sonra Akıncılar bölgesinden yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığını,

7 Ağustos 2020 tarihinde Rum makamlarınca tutuklanarak, KKTC’ye iade edildiğini belirtti. Başkan, sanığın 11 Nisan 2020’den beri cezaevine bulunduğunu kaydetti. Başkan, olayda tabancayı kullanan kişinin sanık olmadığını vurgularken, silahı kullanan Azmat Ali’nin 30, gözcülük yapan Bilal Ahmed’in ise 22 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti. Başkan, sanığın suçunun Azmat Ali’den daha hafif, Bilal Ahmed’den daha ağır olduğunu belirtti. Başkan, sanığın olay tarihinde 17 yaşında olduğunu, mahkum olduğu davaları kabul ettiğini belirterek, 20 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.