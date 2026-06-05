Gönyeli’ye renk kattı

GABFEST 2026 kapsamında düzenlenen FOGEM 18. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali başladı.

Festival kapsamında KKTC’ye gelen Moldova, Kırgızistan, Kuzey Osetya, Filistin ve Türkiye temsilcileri ile KKTC FOGEM ekibi, renkli kostümler ve bayraklarla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Gönyeli–Alayköy Belediyesi Merkez Hizmet Binası önünden başlayan kortej, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kortejin ardından etkinlikler Park Yenikent’te devam etti. Burada sahnelenen halk dansları gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel kıyafetleriyle sahne alan çocuklar, sergiledikleri performanslarla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Festival boyunca farklı kültürleri bir araya getiren gösterilerde, çocuklar ülkelerine özgü dansları başarıyla sergileyerek kültürel zenginlikleri ve dostluk ruhunu yansıttı. Müzik, dans ve coşkunun buluştuğu etkinlikte izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali, farklı ülkelerden çocukları aynı sahnede buluşturarak kültürler arası dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağladı.