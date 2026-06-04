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Yüzde 33 kayıp var

Mart ayında Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde ciddi azalma oldu

Yüzde 33 kayıp var

    Alithia gazetesinin Rum İstatistik Dairesinin verilerine dayanarak yayınladığı habere göre; Mart 2025’te 129,4 milyon Euro olan turizm gelirleri bu yılın aynı ayında yüzde 33,8 azalarak 85,6 milyon Euro’ya düştü.

   Güney Kıbrıs’ta ilk üç aylık turizm geliri 245,5 milyon Euro şeklinde yer alırken 2025 yılının ilk üç ayında ise bu rakam 278,3 milyon Euro olduğuna dikkat çekildi.
   Gazete turizm gelirlerindeki düşüşün nedeninin başında turist sayısının azalması ve ziyaretçilerin düşük harcama yapmasından kaynaklandığını yazdı.
   Habere göre Mart 2025’te adaya gelen turist sayısı 200 bin 736 iken, Mart 2026’da gelen 139 bin 198’e geriledi.
    Kişi başı ortalama harcama ise 644.65 Euro’dan, yüzde 4.6 azalma göstererek, 615.27 Euro’ya düştü. 

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026, 09:57
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YORUMLAR
Atlantik
Atlantik - 2 saat Önce

Turizm Ülkesi Güney Kıbrıs ile KKTCnin TURİZM konusunda mukayese edilebilecek hiçbir tarafı maalesef kalmadı ! TURİZM Ülkesi Güney Kıbrıs’ta TURİST harcamalarının İran savaşı nedeniyle yüzde 4.6 düşüşü ise hiç de ciddi bir rakam değildir ! Keşke KKTCye de TURİST gelebilse de 610 Euro harcasa ?

Öz
Öz - 30 saniye Önce

Sevindik mi? Rumların menfi bir durumu, hiç kendimize bakmadan haber diye sunuyoruz. Onlar 600 milyon Euro bütçe fazlası veriyorlar. Bu yıl belki bütçe fazlası bu kadar olmaz ama yine olur. Biz ise, borcun faizi ve. yeni bütçe açığı için borçlanmaya devam. Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz

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