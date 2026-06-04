Yüzde 33 kayıp var

Alithia gazetesinin Rum İstatistik Dairesinin verilerine dayanarak yayınladığı habere göre; Mart 2025’te 129,4 milyon Euro olan turizm gelirleri bu yılın aynı ayında yüzde 33,8 azalarak 85,6 milyon Euro’ya düştü.

Güney Kıbrıs’ta ilk üç aylık turizm geliri 245,5 milyon Euro şeklinde yer alırken 2025 yılının ilk üç ayında ise bu rakam 278,3 milyon Euro olduğuna dikkat çekildi.

Gazete turizm gelirlerindeki düşüşün nedeninin başında turist sayısının azalması ve ziyaretçilerin düşük harcama yapmasından kaynaklandığını yazdı.

Habere göre Mart 2025’te adaya gelen turist sayısı 200 bin 736 iken, Mart 2026’da gelen 139 bin 198’e geriledi.

Kişi başı ortalama harcama ise 644.65 Euro’dan, yüzde 4.6 azalma göstererek, 615.27 Euro’ya düştü.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026, 09:57