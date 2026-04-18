Deliller yok edildi

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, dosya yeniden açılarak çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in gözaltına alındığı bildirildi. Sonel’in Elazığ’da, Özdemir’in ise Bursa’da gözaltına alındığı öğrenildi.

Eski Vali Tuncay Sonel hakkında, İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldığı, müfettiş görevlendirildiği ve iddialar kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Şüphelinin işlemlerinin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın da hastane kayıtlarının silindiği iddialarına ilişkin idari soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirdiği bildirildi.

Soruşturmanın, Tunceli merkezli olarak İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlarla genişletildiği, toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Şüphelilerin “kasten öldürme” iddiası kapsamında sorgulandığı belirtildi.

Dosyada yer alan kararlara göre, bazı şüpheliler hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verildi. İki kişinin “delilleri yok etme” ve “kasten öldürme” suçlamalarıyla tutuklandığı, iki kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Soruşturmada ayrıca, Gülistan Doku’nun kaybolduğu döneme ilişkin hastane kayıtlarının silindiği iddiaları, dijital LOG kayıtlarına yönelik incelemeler ve mezarlık çevresinde yapılan arama çalışmaları da dosyaya girdi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, silindiği öne sürülen sistem kayıtlarının kimler tarafından ve hangi yöntemle silindiğinin tespit edilmesi için teknik incelemeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

