Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ta yapılacak Avrupa Konseyi zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Avrupa Birliği'nin Orta Doğu ülkeleriyle bağlarını güçlendirmesinin ‘tam zamanı’ olduğunu söyledi.

Hristodulidis, iki gün sürecek zirve boyunca, AB'nin 27 üye devletinin liderlerinin bölgedeki diğer ülkelerin liderleriyle genişletilmiş bir toplantı gerçekleştireceklerini vurguladı ve bunun açık bir mesaj verdiğini söyledi.

Hristodulidis şöyle konuştu:

“Orta Doğu ve Körfez, Avrupa'nın komşusudur. Güvenliğimiz ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Ortaklar en zor zamanlarda birbirlerinin yanında dururlar. Şimdi, AB'nin Orta Doğu ve Körfez ile ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek için kararlı adımlar atmanın zamanı geldi.”

Planlanan genişletilmiş toplantının yanı sıra, AB liderlerinin özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden Ortadoğu'da gerginliğin azaltılmasına ve seyrüsefer özgürlüğüne nasıl katkıda bulunulabileceği konularını da görüşeceklerini söyleyen Hristodulidis, Ortadoğu çatışmasının vatandaşın yaşamları, özellikle de enerji fiyatları üzerindeki etkileriyle nasıl başa çıkacakları konusunun da önümüzdeki hafta görüşüleceğini sözlerine ekledi.

İki günlük zirve boyunca AB liderlerinin, birliğin çok yıllık mali çerçevesini 2028 ile 2034 yılları arasını kapsayan AB bütçesini görüşecekleri bilgisini de paylaşan Nikos Hristodulidis, “Biz iddialı bir sendikayız ve yeni çok yıllık mali çerçevemiz bu iddiayı yansıtmalıdır. Bu iddiayı nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda siyasi rehberlik sağlayacağız” dedi.

Rum Lider ayrıca, Güney Kıbrıs'ın şu anda AB Konseyi'nin dönem başkanlığını yürütmesinden "gurur duyduğunu" da sözlerine ekledi.