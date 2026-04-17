Girne’ye bağlı Pınarbaşı’nda meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Rifat Gezici’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili davada dün itham gerçekleşti.

Kazaya neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 64 yaşındaki İ. T. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 davadan itham edilen sanık, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme sanığın tutuklu yargılanmasına karar verirken, davayı 20 Nisan Pazartesi gününe erteledi.

Ne olmuştu?

Girne'ye bağlı Pınarbaşı'nda 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında, 15 Kasım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; 63 yaşındaki İ. T. yönetimindeki RA 728 plakalı salon araç, dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden, yolun sağ kısmında bulunan bir akrabasının ikametgahına dönüş yapmak istediği esnada, karşı istikametten aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde gelen Rifat Gezici yönetimindeki ZJ 128 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle RA 728 plakalı araç savrulurken, motosiklet yolun sağ kısmından çıkarak boş bir tarlaya savrulmuştu. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gezici ile araç sürücüsü İ. T., Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış; Gezici, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, araç sürücüsü İ. T. ise tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilmişti. Kaza günü tutuklanan İ. T., 6 gün sonra mahkeme tarafından 50 bin TL nakit teminat ve iki kefilin 500'er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

