Güvenlik güçleri sahada

Güney Kıbrıs'ta şap hastalığı salgını nedeniyle alınan kararların ardından Rum hükümeti, krizin kontrol altına alınması için güvenlik güçlerini aktif olarak sahaya indirdi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlık Sarayı’nda geçen hafta yapılan toplantıda alınan kararların uygulanması amacıyla Rum Savunma, Tarım ve Adalet Bakanlıkları ile polis ve askeri yetkililerin katıldığı koordinasyon toplantısı yaptığını yazdı.

Gazete, toplantıda, polis ile ordunun enfekte hayvanların itlafı sırasında veteriner ekiplerine güvenlik sağlaması, kan örneği alan ekipleri koruması, kaçak hayvan geçişlerini önlemek için Yeşil Hat'ta denetimlerin sıkılaştırılması ve dezenfeksiyon noktalarının güvenliğinin artırılmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Larnaka'da 11, Lefkoşa'da 3 ve Limasol'un Pahna bölgesinde 1 olmak üzere toplam 15 çiftlikte, yaklaşık 6 bin hayvanın itlaf edileceğinin açıklandığını belirten gazete, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun da pozitif vaka çıkan çiftliklerdeki itlaf işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması gekertiği yönündeki açıklamalarına yer verdi.

Haberde, son dönemde Geçitkale ve Pahna köylerinde veterinerlere yönelik sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığı; bu olaylar nedeniyle de güvenlik güçlerinin sürece daha fazla dahil edildiği ifade edildi.

Gazete, resmi verilere göre şap hastalığı nedeniyle şu ana kadar 45 bin 180 koyun ve keçi, 3 bin 18 büyükbaş hayvan ve 24 bin 483 domuzun itlaf edildiğini yazdı.

