5 önemli başlık

Avrupa Komisyonu’nun, 2026 Avrupa Dönemi Bahar Paketi kapsamında Güney Kıbrıs’a ekonomi, enerji, adalet, istihdam ve sosyal politikalar alanlarında beş temel tavsiyede bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, komisyonun, Güney Kıbrıs’tan bütçe fazlasına rağmen kamu harcamalarında belirlenen mali disiplin kurallarına uymasını ve yaklaşık 1,02 milyar Euro’luk Kurtarma ve Dayanıklılık Fonu kaynaklarını tam olarak kullanmasını istediğini yazdı.

Gazete, bu yıl ilk kez adalet sisteminin verimliliği ve sosyal konut eksikliğinin komisyonun öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını ve ilgili raporda, mahkemelerdeki uzun yargılama süreleri ile kararların uygulanmasındaki gecikmelere dikkat çekildiğini kaydetti.

Habere göre komisyon, dijitalleşmenin hızlandırılması, Ticaret Mahkemesi ile Denizcilik Mahkemesi’nin tam kapasite çalıştırılması ve biriken dava yükünün azaltılması çağrısında bulundu.

Gazete, Avrupa Birliği’nin (AB), Güney Kıbrıs’ın ithal fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmasını, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmasını ve enerji altyapısını güçlendirmesini tavsiye ettiğini ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında planlanan Great Sea Interconnector (GSI) denizaltı elektrik bağlantı projesine de özel vurgu yapıldığını belirtti.

Komisyonun, yerel yönetimlerin su kaynakları, atık su ve katı atık yönetimi konularında altyapı ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini istediğini yazan gazete, işgücü piyasasında yaşanan personel eksikliğine dikkat çeken AB Komisyonu’nun, mesleki eğitim programlarının geliştirilmesini, yetişkin eğitimine ağırlık verilmesini ve istihdam hizmetlerinin modernize edilmesini önerdiğini kaydetti.