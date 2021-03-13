AKEL tepkili

Güney Kıbrıs’ın, mülteci akınının önlenmesi amacıyla ara bölgeye dikenli tel çekme kararı, gündem olmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “Astromerit İçin AB Müdahalesi” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’a yönelik düzensiz mülteci akışının önüne geçilmesi tedbiri olarak Astormerit bölgesine dikenli tel çekme niyetine ilişkin Güney Kıbrıs ve Brüksel arasında, Yeşil Hat Tüzüğü’nün okunması konusunda görüş ayrılığının bulunduğunu yazdı.

Gazete Avrupa Birliği’nin, bu konuda Rum Yönetimi tarafından resmen bilgilendirilmediği için konuya tepki gösterdiğini anımsatırken, hükümetten ise yalanlama geldiğini belirtti.

Habere göre İçişleri Bakanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada, bu tedbirin, Yeşil Hat Tüzüğü’ne ilişkin politik bir değişikliği teşkil etmemekle birlikte, bu konuda bilgilendirme yapma sorumlulukları olmamasına karşın AB’nin bilgilendirildiğini ifade etti.

Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu Temsilciliği sorumlusunun 24 Şubat’ta; BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ise 25 Şubat’ta bilgilendirildiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre AKEL yaptığı açıklamada, gazetede çıkan habere atıfta bulunarak hükümetin, AB ve BM’yi konu hakkında bilgilendirmemekle suçladı.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, hükümetin yerleştireceği dikenli tellerin, hükümetin kendisinin açıkladığı amaç için pratik bir faydasının bulunmadığını, başarılacak tek şeyin, Kıbrıslı Rum çiftçileri tarlalarından ayırmak olacağını da belirtti.

EDEK açıklamasında Türkiye’nin demografik yapıyı ve Güney Kıbrıs ekonomisini değiştirmek için yasa dışı mülteci akınını değerlendirdiğini iddia ederek sert tedbirlerin alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.

DİSİ Başkan Vekili Haris Yeorgiadis ise açıklamasında, söz konusu bölgedeki dikenli tellerin, kendi güvenlikleri için olduğunu söyledi.