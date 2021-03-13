İkisi de cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Nijerya uyruklu öğrenciyi darp edip, zorla 5 bin TL parayı kendi hesaplarına havale ettiren Chisom George İroanalam ve Eyitayo Raphael Akınsola hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede zanlıların ülkede kaçak kaldığı, açıklanırken, ikisi de cezaevine gönderildi.

Olguları aktaran polis memuru Halil Metin, Chisom George İroanalam ile Eyitayo Raphael’in

28 Şubat 2021 tarihinde Uchenna Nwrugbe Ezenva’nın evine zorla girdiklerini anımsattı. Metin, iki zanlının Ezenva’nın yüzüne vurmak sureti ile darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların Ezenva’ya ait laptop ve 2 cep telefonunu zorla aldığını ve Donal Donubarı Baa ismindeki bir şahsın hesabına zorla bin 900 TL havale yaptırdığını belirtti.

Polis, zanlıların, Ezenva’yı ertesi gün başka bir adrese çağırdıklarını ve zorla alıkoyduktan sonra yere yatırarak bacaklarına sert cisimle vurduklarını anlattı. Polis, zanlıların bu kez Ezenva’nın 3 bin 300 TL parayı havale etmesini sağladıklarını açıkladı. Zanlıların 2 Mart 2021 tarihinde tutuklandıklarını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüleri olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 45 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.