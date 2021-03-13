Polis arıyordu

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs sınırından Lefkoşa’daki Yiğitler Burcu Parkı’na bir şahıs tarafından atılan uyuşturucuyu aldığı tespit edilen Metin Ulukurt’un (62) suç ortağı da yakalandı. Ulukurt’un parka atılan uyuşturucuyu Süleyman Bulut için aldığı tespit edildi.

Bulut da gözaltına alınırken, her iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Metin Ulukurt’un 10 Mart 2021 tarihinde, saat 11.35 sıralarında, Güney Kıbrıs sınırından Yiğitler Burcu Parkı’na atılan paketi alıp, cebine koyduğu sırada görüldüğünü söyledi. Polis, Narkotik şubeye ihbar yapıldığını, zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek, gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, zanlının üzerinde arama yaptıklarını; cebinde pakete sarılı 30 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulduklarını ifade etti.

Zanlının ifade verdiğini; bir şahsın uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs' tan Yiğitler Burcu Parkı’na attığını itiraf ettiğini vurguladı.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Ulukurt’un Süleyman Bulut ile anlaşarak uyuşturucu ithal etmeye çalıştığının öğrenildiğini dile getirdi.

Polis, zanlı Bulut’un uyuşturucuyu parka atan şahsı tanıdığını belirlediklerini de açıkladı. Polis, ayrıca Ulukurt’un uyuşturucu maddeyi zanlı Bulut’a vereceğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, ele geçirilen maddenin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 03:31