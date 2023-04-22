Ambargo etkili oldu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle artan yaptırımların ve bunların Güney Kıbrıs’a da yayılmasına bağlı olarak güneydeki bankaların sert tedbirler aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “4 Bin Rus Vatandaşının Hesabı Kapatılıyor” başlıklı haberinde, son 48 saatte yayılan bilgilere dayanarak Rus vatandaşlarının, “Kıbrıs Bankası” ve diğer bankalardan hesaplarının kapatılacağı yönünde uyarı aldıklarını yazdı.

Rus vatandaşlarına, iki aylık sürenin ardından kendilerine yönelik hizmetin durdurulacağı yönünde bilgi verildiğini yazan gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet etmeyen ve finans merkezlerinde parası bulunan yaklaşık 4 bin Rus vatandaşından söz edildiğini de belirtti.

“Kıbrıs Bankası” yetkilisinden konuyu yorumlamasını istediklerini belirten gazete, banka yetkilisinin, “Kıbrıs Bankası” ilgili müdürü Marios Skandalidis’in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaya atıfta bulundu.

Gazete haberinde, Forbes dergisinin Rusça yayını ve TASS haber ajansının ilgili haberlerine de atıfta bulunarak TASS haber ajansının Rus bir müşterinin konuyla ilgili aldığı mektuba da yer verdiğini yazdı.

Mektubun içeriğine geniş bir şekilde yer veren gazete, gerek Forbes gerekse TASS’ta yer alan haberlerin de ayrıntılarını aktardı.

Gazete ilgili yayınlarda, “Kıbrıs Bankası’”nın yeni tedbirlerinin, ABD ve İngiltere tarafından 10 Kıbrıslı Rum, Kıbrıs pasaportu sahibi 6 Rus vatandaşı ve 18 Rum şirkete uygulanan yaptırımlarla ilgili olup olmadığının net bir şekilde ifade edilmediğini de yazdı.

Habere göre 2014-2020 yılları arasında, 40 bin kişiye ait Güney Kıbrıs’taki bankalarda bulunan 85 bin hesap kapatıldı.

Mektup gönderildi

Öte yandan Politis gazetesi ‘Kıbrıs Bankası’nın, özel ve tüzel olmak üzere 6 bin Rus müşterisine mektup göndererek hesaplarının kapatılacağı bilgisini verdiğini yazdı.

Mektupların Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Ruslara değil Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği dışındaki Ruslara gönderildiğini yazan gazete, banka kaynaklarından elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Rusya’nın, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) temelinde, iş birliği yapmayan oluşum olarak yaptırımlar içerisinde olması nedeniyle bu banka müşterilerinin “yüksek riskli” olarak addedildiğini yazdı.

Habere göre aynı kaynaklar, bu mektupların Avrupa’da ikamet etmeyen Rus pasaportu sahibi kişilerle ilgili olduğunu belirttiler.