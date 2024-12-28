Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından aracında ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan 19 yaşındaki Maryprincewill Uchenna Ozoani’nin ifadesinde hem uyuşturucu alanların hem de satanların isimlerini polise verdiği açıklandı.

Kendisinin de kuryelik yaptığını itiraf eden zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiği ancak okula devam etmeyip kaçak duruma düştüğü belirtildi.

Zanlının ifadesinde söylediği uyuşturucu satıcısının da ülkeye öğrenci olarak geldiği ve okula devam etmediği açıklandı.

Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 19 Aralık 2024 tarihinde saat 16.30 sıralarında Haspolat'ta faaliyet gösteren bir üniversite içerisindeki marketin otopark alanında araçtan şüphelenen ekiplerin harekete geçtiğini söyledi. Polis, araç içerisinde yapılan aramada şoför koltuğunun arka kısmında bulunan cep bölümünde siyah poşet içerisinde uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise şeffaf naylon poşet içerisinde uyuşturucu,560 dolar, 700 TL, 2 adet cep telefonu tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis,bu süre zarfında analize gönderilen uyuşturucu madde ile ilgili analiz raporun çıktığını; 31 gram hintkeneviri olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi aldığı şahsın ismini söylediğini, yapılan muhaceret kontrolünde söz konusu şahsın 2022 yılında okula kayıt yaptırıp, bir daha yasal işlem yaptırmadığını ve kaçak durumda olduğunu belirlediklerini söyledi.

2 ay cezaevinde

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucuyu bir şahsa teslim etmek için aldığını, bu iş karşılığında para alacağını, kurye olduğunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlının uyuşturucu satıcıları ile alıcıların isimlerinin ve uyuşturucu bırakılan konumlara ait bilgilerin cep telefonunda bulunduğunu söylediğini, telefonun DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlının soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 2023 yılında üniversiteye kayıt yaptığını ancak okula devam etmediğini ve şu anda kaçak durumda olduğunu söyleyerek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.