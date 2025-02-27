Gözler yargıda

Ömer KADİROĞLU – Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz'da 16 hür eşeğin av tüfeğiyle vurularak katledilmesinin ardından bölgede geniş çaplı araştırma yapan polis, 14 kişiyi sorguladıktan sonra 4’ünü gözaltına alarak dün mahkemeye çıkardı. İskele Kaza Mahkemesi; zanlı Durmuş Durmuş, Umut Durmuş, Turan Kalın ve Evren Dağ hakkında ikişer gün tutukluluk emri verdi.

“Kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve hayvanlara zarar verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlılardan Evren Dağ’ın belediye meclis üyesi olduğu belirtildi.

Polis; Evren Dağ’ın adına kayıtlı 2 av tüfeği olmasına karşın bir tanesinin bulunamadığını, ayrıca zanlının ifade vermediğini söyledi.

Telefonlar incelenecek

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, 2025 yılı Şubat ayı içerisinde, Karpaz Bölgesinde bulunan çöplük alanda 16 adet yaban eşeğinin vurularak öldürülmesi olayının Taşkent Doğa Parkı tarafından tespit edilerek polise bildirilmesi sonrası geniş çapta soruşturma başlatıldığını anımsattı. Polis, eşeklere yapılan otopside, av tüfeği fişeğiyle vurulduklarının belirlendiğini söyledi.

Polis; yapılan soruşturma neticesinde, olayla ilgili olabilecek 14 kişi belirlendiğini ve konu şahısların evinde arama yapıldığını mahkemeye aktardı.

Zanlı Durmuş Durmuş ile zanlı Umut Durmuş’un ikametgahında, olay yerinde bulunan fişeklerle benzer, kesik fişek kartuşu bulunduğunu açıklayan polis; zanlı Turan Kalın’ın evinde ise namlu kısmı olmayan av tüfeği tetik mekanizması bulunduğunu ve namlu ile ilgili izahat veremediğini bildirdi.

Polis, zanlı Evren Dağ’ın ise kayıtlı 2 av tüfeği olmasına rağmen, bunlardan bir tanesinin bulunamadığını ve konuyla ilgili herhangi bir izahatta bulunamadığını aktardı.

Polis memuru, zanlıların telefonlarına el konulduğunu ve inceleneceğini söyledi.

Kayıp namlu olayı çözecek

Polis, kayıp olan silahın namlu kısmının bulunması halinde kesin sonuca varılabileceğini, emare alınan fişeklerin de inceleneceğini belirtti.

Polis zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki edebileceklerini, kaydederek mahkemeden 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Üç zanlının avukatının 2 gün tutukluluk talebine itiraz etmesi üzerine duruşmaya bir saat ara verildi. 13.30’da kararını açıklayan mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Basını tehdit etti

Mahkeme çıkışında Erenköy Karpaz Belediyesi Meclis Üyesi zanlı Evren Dağ “İnşallah böyle bir şey yayınlarsınız da Cumartesi hepinizi bulurum” ifadeleri ile görüntü almaya çalışan basın çalışanlarını tehdit etti.

