Önemli bir fırsat

Avrupa Birliği (AB) Balıkçılık ve Okyanuslardan Sorumlu Komiseri Kostas Kadis, AB Ko-misyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki yangınlara müdahale konusunda AB merkezi olma önerisini dile getirmesini “çok önemli bir duyuru” şeklinde nite-lendirdi.

Fileleftheros gazetesi; Kadis’in, Güney Kıbrıs’ın AB’nin yangın söndürme merkezi olma önerisi hakkında gazeteye verdiği söyleşiyi yayımladı.

Habere göre Kadis, Güney Kıbrıs’ta yangın müdahale merkezi kurulmasının stratejik açıdan büyük önem taşıdığını belirtirken AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in yıllık ko-nuşmasında değindiği unsurları değerlendirdi.

Von der Leyen’in konuşmasında, AB ülkelerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmele-ri ve AB ülkelerinin güvenlik ve savunmalarının güçlendirilmesi gerektiği dile getirdiği vurgula-yan Kadis, Güney Kıbrıs’ın yangınlarla mücadele merkezi olma önerisinin gündeme getirilme-sinin ise Güney Kıbrıs’a duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

Kadis, Güney Kıbrıs’ın AB’deki konumunu güçlendirdiğini ve gerek Avrupa Konseyi gerekse AB Komisyonu düzeyinde Brüksel’in güvenini kazandığını iddia ederek AB güvenlini arttır-mayı hedefleyen SAFE programına da değindi.