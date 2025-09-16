Rakam korkunç

Kıbrıs Üniversitesi’nin yapmış olduğu bir çalışmaya göre; Kuzey Kıbrıs’ta kalan Rum mülklerinin kullanım kaybı 16 milyar 500 milyon Euro’ya ulaştı.

KKTC’deki mülklerin değerinin hesaplanmasıyla ilgili olarak tapu dairesinden te-min edilen 1974 yılındaki piyasa değerlerinin kullanıldığını yazan Fileleftheros ga-zetesi; kuzeydeki taşınmaz mülk sahibi kişilerle alakalı 46 kategori bulunduğunu belirtti. Gazetee; mülk sahiplerinin sayısının 105 bin 612, etkilenen arazi sayısının ise bir milyar 289 milyon 618 bin 364 metrekare olduğunu kaydetti.

KKTC’de mülkü bulunan kişilere şirketlerin de eklenmesi durumunda toplam mülk sahiplerinin sayısının 106 bin 358’e ulaştığını yazan gazete, bu şekilde ise durumdan etkilenen toplam arazi alanın bir milyar 339 milyon 877 bin 874 metrekareye ulaştı-ğını, değerlerinin ise bir milyar 845 milyon 152 Euro civarında olduğunu ekledi.

Devlet ve kilise malları

Güney Kıbrıs’taki “Zararın Eşit Paylaşılması Kurumunun” yaptığı çalışmada ise; KKTC’deki en büyük toprak sahibinin devlet ve kilise olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Rum Yönetimi ve Kilise İşgal Altındaki Mülklerin Çoğunlu-ğuna Sahip” başlıklı haberinde KKTC’de taşınmaz mülkü bulunan kişilerin ekono-mik olarak desteklenmesi için 2020 yılında yapılan çalışmanın alanında uzmanlaşmış bir şirketle iş birliği içerisinde ve tapu dairesinin verileriyle desteklenerek yapıldı-ğını kaydetti.

Çalışmanın DİSİ partisinin “işgal altındaki mülklerle ilgili kullanım kaybı fonu” kurulmasıyla ilgili yasa önerisi sebebiyle gündeme geldiğini yazan gazete, Rum Yö-netimi’nin KKTC’de 22 bin 923 taşınmaz, kilisenin ise 5 bin 032 taşınmaza sahip olduğunu iddia etti.

Çalışmada yer alan senaryolara göre söz konusu fonun yıllık 100 milyon Euro ge-lire sahip olması durumunda KKTC’de mülk sahibi 105 bin göçmenden çoğunun mülklerinin kullanım kaybıyla ilgili 1000 Euro’ya kadar para alabileceğini yazan gazete, örneğin toplam değeri 21 milyon 220 bin 714 Euro’yu bulan taşınmaz mülke sahip bir şirketin alacağı en fazla ekonomik desteğin 686 bin 910 Euro olduğunu ifa-de etti.



Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025, 09:47