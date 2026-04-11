Çok pişman oldu

Lefkoşa’da kaldığı evde yapılan aramada hintkeneviri ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen hassas terazi, öğütücü, tabak ve rulo şeklinde 20 TL’lik banknot bulunan Suriye uyruklu F.S.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Diş hekimliği son sınıf öğrencisi olan zanlının 2025 yılında da uyuşturucuyla yakalandığı ve yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldığı belirtildi. Doktor olmaya hazır olan zanlı ikinci kez yakalandığı için bu kez tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 02.04.2026 tarihinde Güzelyurt’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından şüpheli olarak tespit edildiğini anlattı. Yapılan ilk incelemelerde zanlının Lefkoşa’da ikamet ettiğinin öğrenildiğini belirten polis, zanlının bu yöndeki beyanı üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde bulunan ikametgahında arama yapılması için mahkemeden emir temin edildiğini söyledi.

Polis, alınan arama emri doğrultusunda zanlının evinde yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis, ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan iki adet hassas terazi, rulo şeklinde sarılmış 20 TL banknot, tabak ile plastik öğütücünün de bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Zanlının söz konusu emarelerle birlikte tutuklandığını belirten polis, meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 3 bin TL karşılığında adını bilmediği Nijeryalı bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini kaydetti.

Ders almadı

Polis, zanlının diş hekimliği son sınıf öğrencisi olduğunu, ülkede aile bağları bulunmadığını, 20 Ocak 2025 tarihinde de uyuşturucu suçundan tutuklandığını ve bu meseleden askıda davası olduğunu söyledi. Polis, zanlının ders çıkarmayıp, yeniden suç işlediğini, ağır cezada yargılanacağı için kaçma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.