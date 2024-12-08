Aylarca hazırlık yapıldı

Rum Yönetimi’nin, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) başkanlığını talep etmek için geçen yazdan bu yana planlı bir şekilde zemin hazırlamaya başladığını yazdı.

Konunun ilk kez Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in geçen haziran ayında yaptığı görüşmede ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, görüşmede AGİT başkanlığı talebinin bir fikir olarak ortaya atıldığını, Amerika’nın da buna olumlu yanıt verdiğini kaydetti.

Bu durumun önerisini güçlendirmesi için Güney Kıbrıs’ı diplomatik bir çaba başlatması konusunda teşvik ettiğini kaydeden gazete, Rum kesiminin AGİT başkanlığı adaylığına ABD, İngiltere, Malta ve Finlandiya tarafından destek verildiğini ekledi.

Doha Forumu için Katar’a gitti

Bu arada Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin daveti üzerine Doha Forumu’na katılmak için Katar’a gittiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi; küresel ve bölgesel problemlerin ele alınması için uluslararası ilişkilerdeki diyaloğun ileriye götürülmesi hedefiyle 2003 yılından bu yana her yıl düzenlenen forumun iki günde tamamlanacağını belirtti.

