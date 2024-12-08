20 bin Sterlin aldı

Organize hareket ederek, sahte evraklarla başkalarına ait malların tapularını aldıkları, düzenledikleri vekaletnamelerde 3 ayrı şahsa ait taşınmazları sattıkları ve toplam 640 bin Sterlin temin ettikleri iddiasıyla geçtiğimiz eylül ayında tutuklanan 5 kişiden biri olan Enver Yücel’in başka vukuatları da ortaya çıktı.

Soruşturma amaçlı 23 Eylül’de tutuklanan, 15 Ekim’de teminatla serbest bırakılan zanlının, bir şahsa ait aracı da sahte vekaletle sattığı ve 20 bin Sterlin aldığı ortaya çıktı.

Polis, yapılan şikayet üzerine önceki gün zanlıyı tutuklayarak, mahkemeye çıkardı. Duruşmada olguları aktaran polis, 3 gün ek tutukluluk süresi istedi.

Mahkeme 3 gün ek tutukluluk kararı verirken, soruşturma yapan polis, zanlının 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde A.Ç.’nin (E-51) aracını satmak için sahte vekaletnameyle önce Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesine, ardından Girne’de araç mukayyitliğine başvurarak, sahte evrakı tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının sahte vekaletnameyle aracı sattığını ve 20 bin sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının bu meseleyle ilgili önceki gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını; ifadesinde sahte vekaletnameyi Lefkoşa ve Girne’de tedavüle sürdüğünü kabul ettiğini ancak belgeyi hazırlayanın kendisi olmadığını söylediğini aktardı. Polis, meseleyle ilgili Kent Güvenlik Sistemi kameralarının inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu söyledi.

Polis, savcının sorusu üzerine zanlının vekaleti hazırlayan şahsın ismini söylediğini, bu hususta da araştırma yapılacağını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

