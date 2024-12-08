Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen piknik bölgelerinden biri olan Pınarbaşı, dün iki toplumlu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Ali Peker’in Pınarbaşı köyünde üretimini yaptığı ‘Brewart’ marka zivaniya tesisi önünde gerçekleşen etkinliğe Kıbrıslı Rumlar da katıldı.

Öğle saatlerinde başlayan ve akşama kadar devam eden etkinlikte kuzular çevrildi, lokmalar yendi, zivaniyalar içildi ve iki toplumlu folklor ekibi ‘Barış için dans’ adıyla sahne aldı. Özellikle Kıbrıslı Rum Kostas’ın bardaklı oyunu büyük ilgi topladı.

Mustafa Eralp Kutbittin ile Grup Otantik’in sahne aldığı etkinliğe katılanlar, bunun değişik bölgelerde devam edeceğini söyledi.

‘Birlikte başaracağız’

Pınarbaşı’nda zivaniyalı etkinliğe katılan Kıbrıslı Rumlar, barış içinde yaşamak için Kıbrıslı Türklerle birlikte etkinlik düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen Rum folklor ekibi elemanları, kendilerine sunulan ikramlardan son derece memnun kaldıklarını söyledi.