Herkes minnettar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehit Mahmut İzanoglu ve şehit Ramazan Ergin’in ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada şehit aileleriyle sohbet etmek, sıkıntılarını dinleyip, çözülmesi için yardımda bulunmanın kendisinin bir görevi olduğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçtiğini ve Kıbrıs Türkü’nün kendi devletini kurduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın 100 kilometre uzağındaki Gazze’de savaşın sürdüğünü ancak Kıbrıs adasında barış, huzur ve güven bulunduğunu ifade etti.

Kıbrıs’taki huzurun şehitlere borçlu olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı.

Vatan uğruna genç yaşta yaşamlarını yitiren şehitlerin unutulmayacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını kaydetti.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.

Hatay’dan gelen belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Hatay’dan gelen belediye başkanlarının bulunduğu heyette; Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç yer aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de yer aldı.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Hatay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kardeşlik bağları ve münasebetlerin bulunduğunu belirterek, 1974 yılından sonra ülkeye Hatay bölgesinden gelenlerin burada aile sahibi olmaları ile öz değerlerin güçlendiğini ifade etti.

Hatay ile gemi seferlerinin başladığını belirten Tatar, “Havadan ve denizden yapılacak seferlerle gönül köprüsü kurulmaya devam edilecek.” dedi.

