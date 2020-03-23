Kafayı yedi

Lefkoşa’da bir evin önündeki çamaşır tellerine asılı kadın iç çamaşırlarını çalan Melih Seleker, tespit edilerek tutuklandı. Kamera görüntülerinden tespit edilen zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirileceği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Melih Seleker’in 19 Mart 2020 tarihinde 16.40 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi İbrahim Paşa Mahallesi içerisinde, bir evin önündeki tel askıda bulunan kadın iç çamaşırlarını çaldığını söyledi.

Polis, 21 Mart 2020 tarihinde zanlının incelenen kamera görüntüleri sayesinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının herhangi bir ifade vermediğini söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ceza-i ehliyetinin olup olmadığına ilişkin doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, zanlı “Orada tutuklu kalırsam ailem duyacak” dedi.