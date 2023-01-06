Bağlılık bekleniyor

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; DİSİ Başkanı ve başkan adayı Averof Neofitu, taslak içerisinde kaydedilenlere yönelik endişesini dile getirirken, 1 Mart itibarıyla Güney Kıbrıs’ın yeni bir başkana sahip olacağını, yeni başkanın, uluslararası unsur tarafından, özlü müzakerelerin yeniden başlayıp başlamayacağı ve Guterres çerçevesiyle hem fikir olup olmadığını yanıtlamaya çağrılacağını ifade etti.

Neofitu, bu noktada farklı ve belirsiz yanıtlara yer olmadığını, güvenirliliğin ölçüleceğini belirtti.

Uluslararası unsurun, gelecek başkanın gerekli iradeye sahip olmadığı üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveye aykırı olarak partiler tarafından kuşatıldığını tespit etmesi durumunda o zaman Kıbrıs sorununa ilişkin olguların daha da kötü hale geleceğini ifade eden Neofitu, kendi misyonlarının, uluslararası unsurun yanlarında olduğu çıkmazı aşmak olacağını belirtti.

Neofitu, bunları da, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasına yönelik ciddi ve hayata geçirilebilir önerileri masaya getirerek, inisiyatiflerle yapacaklarını ifade etti.

Mavroyannis’ten sert eleştiri

Bu arada AKEL destekli bağımsız aday Andreas Mavroyannis konuyla ilgili açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in elinden gelenin en iyisini yaptığına ve müzakereler masasına geri dönme niyetine sahip olduğuna dair ikna edici olmaya çalışmasına karşın rapor içerisinde yer alanların, O’nu yalanladığını belirtti.

Mavroyannis, "Türk provokasyonlarının” arttığı bir dönemde Genel Sekreterin, çıkmaza ilişkin sorumluğunu her iki tarafa eşitlemesinin, izlenilen siyasetin ve yapılan icraatların başarısızlığını teyit ettiğini ifade etti.

Rapor taslağının hiçbir yerinde Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm zemininden bahsedilmediğini ifade eden Mavroyannis, ülkenin; Kıbrıs sorununu doğru gidişata koyacak güvenilir, muktedir ve tutarlı bir lidere gereksinimi olduğunu söyledi.