Maratonda sona gelindi

KKTC’nin 35 milyar 850 milyon TL’lik 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. Genel Kurul’daki bütçe görüşmeleri dün tamamlandı. Genel Kurul’un gelecek birleşimi 16 Ocak’ta yapılacak.

2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü için açık oylama yapıldı. Milletvekillerinden 27’si kabul, 14’ü ret oyu kullandı. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaya geçilmeden önce Maliye Bakanlığı’nın bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi, ardından Gelirler Bütçesi ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı madde madde görüşüldü. Tasarının bütünü için açık oylama yapıldı. İsmi okunan vekiller “kabul” ya da “ret” oyu kullandı. Oylamada, 27 kabul, 14 ret oyu kullanıldı. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis'te onaylanan 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı imza için Cumhurbaşkanlığı'na, ardından da Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Devlet Basımevi'ne gönderilecek. 1 Ocak 2020'ten itibaren geçerli olacak tasarı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Şahali: Var olmak için üretmeliyiz

Cumhuriyet Meclisi’nde 1 milyar 315 milyon 545 bin 400 TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar bütçesinin görüşüldüğü oturum önceki gece saat 23.30’da tamamlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, var olabilmenin yolunun üretimden geçtiğini belirtti.

Şahiner, tarıma ayrılan bütçenin yeterli olmadığını söyleyerek, fiyatların arttığını, üretimin ve üretici sayısının azaldığını kaydetti.

Şahiner, CYPFRUVEX ödemelerinde gecikmenin üreticiyi zora soktuğunu söyleyerek, ürün ve doğrudan gelir desteğinin zamanında ödenmesinin önemine işaret etti.

Oğuz: Kuraklık için gereken yapılacak

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, mandorada hasatın daha başlamadığını söyledi. Dursun, CYPFRUVEX ve tüccar fiyatlarını değerlendirdiklerini ve üreticilerin gelir kaybı yaşanmaması için adımlar attığını belirtti.

Oğuz, ülkeye 40 yıl aradan sonra damızlık hayvan getirildiğini, bunun hayvancılığa önem verdiklerinin göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Kuraklıkla ilgili de gereğin yapılacağını dile getiren Oğuz, üretime destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Oğuz, üretimin devamlılığı ve üreticinin koruması için hükümetin elinden geleni yapacağını belirtti.

Oğuz, kuraklık haritasının açıklanacağını ifade ederek, sağlık sertifikası olmayan ürünlerin ülkeye giremediğini söyledi.

Toros: Borç stoku endişe verici

Meclis’teki dünkü birleşimde Maliye Bakanlığı’nın 17 milyar 712 milyon 144 bin 700 TL’lik bütçesi görüşüldü.

Cumhuriyet Meclisi’nde Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine ilk sözü CTP milletvekili Fikri Toros aldı.

Toros, Maliye Bakanlığı’nın ekonomik çarkları hızlandırmak, istihdam, istikrar ve adil gelir dağılım gibi hedefleri olması, bütçenin de ekonomik hedeflere göre planlanması ve kullanılması gerektiğini belirtti.

Bütçenin büyük bölümünün cari gider ve transferlere gittiğine işaret eden Toros, devlet alımlarında irdelenmesi gereken unsurları sıraladı.

Toros, devlet alımlarında yerel mal ve hizmetlere pozitif ayrımcılık yapılmasının önemli olduğunu kaydederek, piyasanın destekçisi olan devletin harcamalarında yapılacak değişikliğin ekonomiye katkı sağlayacağını dile getirdi.

Tasarruf tedbirlerinin ekonomik hedeflerin odağında olması gerektiğini ifade eden Toros, 85 milyar 310 milyon TL’ye ulaşan kamu borç stokunun endişe verici olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarının herhangi bir sebeple aksaması halinde olumsuz etkileneceklerin başında iç borcun geleceğini belirten Toros, istikrarı korumak için protokollere uyulması gerektiğini kaydetti. Toros, protokollerle politikaların başarılı ve etkin kullanılmasının bütçe açığı ve borçlar açısından önemli olduğunu belirtti.

Barçın: Takipçisi olacağız

CTP Milletvekili Devrim Barçın, bütçeye ilişkin konuşmasında, bütçedeki yedek ödeneklerin yüzde 2,5’u geçmemesi için hüküm olduğuna işaret ederek, yasaya göre yedek ödenek aktarma türü, tutarı ve dağılımının bakanlık tarafından ilan edildiğini ve bunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Devrim Barçın, bütçe yasallaşmadan ek bütçe yapma zarureti doğduğunu ifade ederek, “UBP neden bunun oluştuğunu konuşmaktan çekiniyor?” diye sordu. Barçın, Türkiye’deki seçimden sonra ekonomide yaşanacakların gün gibi ortada olduğunu belirtti.

Barçın, bütçede KDV iadesi için 3 milyon TL ayrıldığını kaydederek, seçimden bir gün önce KDV iadelerinin ödenmeye başlandığını söyledi. Barçın, Maliye Bakanı’nın bu alanda soruları yanıtlaması gerektiğini vurguladı.

BRTK’ya mahkemelerin 3 katı bütçe ayrıldı

BRTK’ya bütçeden yüzde 1.27’lik pay ayrıldığını ve bu miktarın mahkemelere ayrılan kaynağın 3 katı olduğunu ifade eden Barçın, kuruma istihdam konusuna dur denmesi gerektiğini belirtti.

Din hizmetlerine ayrılan paya da işaret eden Devrim Barçın, Din İşleri Dairesi’nde görev yapanların parasının Vakıflar İdaresi tarafından değil de, kamu maliyesinden ödendiğini ve bu miktarın da 150 milyon TL olduğunu söyledi.

Devrim Barçın, Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıklı ilişkiler kurulmadığını, Türkiye’nin de savunma giderlerini buradaki siyaseti dizayn etmek için kullandığını savundu.

Maliye bütçesi oy çokluğu ile onaylandı

Maliye Bakanlığı’nın 17 milyar 715 milyon 104 bin 700 Türk Lirası olarak öngörülen bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla onaylandı.

Oylamadan son olarak CTP Milletvekili Doğuş Derya ile CTP Milletvekili Erkut Şahali konuşma yaptı ve Maliye Bakanı Alişan Şan eleştirileri yanıtladı.

Şan: 2023’ten umutluyum

Maliye Bakanlığı bütçesine ilişkin eleştiri ve sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Maliye Bakanı Alişan Şan, konuşmasının başında bütçenin hazırlanmasında emeği olanlara ve görüşmeler sırasında görüşünü ve eleştirisini ortaya koyan tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Eleştiri ve önerileri büyük bir titizlikle dinlediğini ve dikkate alacağını vurgulayan Şan, mali disiplin ve gelirlerin artırılması hususlarına önem vereceklerini belirtti.

2022 yılının Mayıs ayında ek bütçe hazırlandığını ve bu yapıldıktan sonra, Haziran’da Hayat Pahalılığı’nın öngörülenden yüzde 9 fazla çıktığını anımsatan Şan, 2022’deki olumsuz koşulların 2023’te olmayacağına inanç belirtti ve “2023’ten umutluyum” dedi.

2022 yılında pandemi ve Rusya – Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinin tüm dünyada etkili olduğunu anlatan Şan, tüm dünyanın enflasyonist bir ekonomi ile karşı karşıya kaldığını anlattı.

BRT bütçesinin birçok kurumdan büyük olmasına dikkat çekildiğini hatırlatan Şan, bunun ağırlıklı kısmının maaş giderleri olduğunu kaydetti.

Sorulması üzerine Şan, "2022’nin 13. maaşları kendi kaynaklarımızla ödedik” dedi.