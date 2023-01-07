FODER üyeleri Çınar’da buluştu

Mustafa ERKAN

FODER’in üyelerine yönelik düzenlediği yeni yıl yemeği Pınarbaşı Köyünde faaliyet gösteren tarihi Çınar Restoranda gerçekleşti.

Mütevazi bir ortamda yenen yemekler ardından tombala çekilişi ve hediye alış verişi yapıldı. Dernek üyeleri ve aileleri ile Çınar’da gerçekleşen buluşma güzel ve keyifli bir atmosferde geçti... Dernek üyeleri tarihi Çınar altında günün buluşmasını da fotoğraflamayı ihmal etmedi.

