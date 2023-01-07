Rekor katılım

Güney Kıbrıs’ta birinci turu 5 Şubat’ta yapılacak olan başkanlık seçimleri için 14 kişinin başvuru yaptığı bildirildi. Rum basını adayların isimlerini şöyle açıkladı:

Andreas Efstratiu, Lukas Stavru, Çelsina De Petro, Hristos Hristu, Andronikos Zervidis, Ahilleas Dimitriadis, Aleksios Savvidis, Andreas Mavroyannis, Yorgos Kolokasidis, Averof Neofitu, Haralambos Aristotelus, Konstantinos Hristofidis, Yulia Hovrina Komninu ve Nikos Hristodulidis.”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Kostas Konstantinu seçmen sayısını 561 bin olarak açıkladı.

Politis gazetesi, başkan adaylarının seçim beyannamelerinde BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü için yeniden çaba üstlenmesi meselesinin öne çıktığına dikkat çekerek, favori adaylardan DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL’in desteklediği Andreas Mavroyannis ve mecliste temsil edilen küçük partilerin desteklediği Nikos Hristodulidis ile avukat Ahilleas Dimitriadis’in iki bölgeli iki toplumlu federasyon taraftarı olduğunu hatırlattı.

Başkan adaylarından üçünün, mevcut başkan Nikos Anastaiadis’in yakın çalışma arkadaşı olduğuna, icraatları ilk elden bildiğine ve Genel Sekreter’in 4 Ocak 2023 tarihli raporunda belirttiği üzere çözüm perspektifinin neden “sürekli hastalandığını” bildiğine işaret eden gazete şu ifadelere yer verdi:

“Nikos Hristodulidis ve Andreas Mavroyannis eski Dışişleri Bakanları olarak Crans Montana’da başarısızlıkla sonuçlanan sürecin öncesi ve sonrasına doğrudan müdahildi. O zamandan beri müzakereler süresiz donduruldu, uzlaşılanlar erozyona uğradı, iki toplumlu işbirliği dağıldı, yeni emrivakiler oldu. Neofitu, iktidar partisi başkanı olarak olguları etkileyebilirdi ancak yapmayıp susmayı tercih etti.”