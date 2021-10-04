Okkalı zam, Girne-Lefkoşa 30 TL

Şehirlerarası ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarının bilet fiyatlarına okkalı zam geldi. Son bir haftada bilet fiyatları ortalama 10 lira zamlanırken; Girne-Lefkoşa gidiş- geliş 15 liradan 30’a, Gazimağusa gidiş geliş 38 liradan 48’e yükseldi.
Bilet fiyatlarındaki artışın akaryakıta gelen zamlar ve hayat pahalılığı karşısında eski fiyatların geçersiz kalması etken oldu.
Şehirlerarası ulaşımda aboneler, öğrenciler ve polisler için aylık bilet tutarında yüzde 10 indirim yapılırken, fiyat tarifesinde engelliler ve yaşı ilerlemiş kişiler için ayrı bir uygulama bulunmuyor.
Şehirlerarası dolmuşların kilometreye göre tek gidiş fiyatları şöyle;
11 kilometreye kadar (şehir içi) 6,91 lira
12-17 kilometre arası 10,24 lira
18-21 kilometre arası 12, 84 lira
22-24 kilometre arası 13,86 lira
25-27 kilometre arası 16,12 lira
28-30 kilometre arası 17,41 lira
31-38 kilometre arası 19,48 lira
39-46 kilometre arası 21,06 lira
47-52 kilometre arası 22,80 lira
53-57 kilometre arası 23,28 lira
58-57 kilometre arası 24,12 lira
72-87 kilometre arası 26, 62 lira
88-110 kilometre arası 27,791 lira
111-143 kilometre arası 29,73 lira
144-160 kilometre arası 31,51 lira