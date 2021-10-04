Okkalı zam, Girne-Lefkoşa 30 TL

Şehirlerarası ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarının bilet fiyatlarına okkalı zam geldi. Son bir haftada bilet fiyatları ortalama 10 lira zamlanırken; Girne-Lefkoşa gidiş- geliş 15 liradan 30’a, Gazimağusa gidiş geliş 38 liradan 48’e yükseldi.



Bilet fiyatlarındaki artışın akaryakıta gelen zamlar ve hayat pahalılığı karşısında eski fiyatların geçersiz kalması etken oldu.

Şehirlerarası ulaşımda aboneler, öğrenciler ve polisler için aylık bilet tutarında yüzde 10 indirim yapılırken, fiyat tarifesinde engelliler ve yaşı ilerlemiş kişiler için ayrı bir uygulama bulunmuyor.

Şehirlerarası dolmuşların kilometreye göre tek gidiş fiyatları şöyle;

11 kilometreye kadar (şehir içi) 6,91 lira

12-17 kilometre arası 10,24 lira

18-21 kilometre arası 12, 84 lira

22-24 kilometre arası 13,86 lira

25-27 kilometre arası 16,12 lira

28-30 kilometre arası 17,41 lira

31-38 kilometre arası 19,48 lira

39-46 kilometre arası 21,06 lira

47-52 kilometre arası 22,80 lira

53-57 kilometre arası 23,28 lira

58-57 kilometre arası 24,12 lira

72-87 kilometre arası 26, 62 lira

88-110 kilometre arası 27,791 lira

111-143 kilometre arası 29,73 lira

144-160 kilometre arası 31,51 lira

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021, 11:41