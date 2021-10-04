Ercan’a gelen yolcular bin pişmanlık yaşıyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’a gelen yolculara yönelik bürokratik işlemlerin hafifletilmesi beklenirken; Sağlık Üst Kurulu’nun hafta sonunda AdaPass yetmezmiş gibi bir de ‘Yolcu Giriş Formu’ şartı getirmesi Ercan’ı ‘istenmeyen liman’ haline getirdi. Dün ülkemize gelen yolcuların hemen hepsi Ercan’daki uygulamalara tepki gösterdi.

Diyalog muhabirine konuşan ve kimisi tatil, kimisi de çocuğunu okula yerleştirmek için adaya geldiğini söyleyen yolcular, en katı Avrupa ülkelerinde dahi bu kadar bürokratik işlemle karşılaşılmadığını belirterek, KKTC yetkililerine önemli mesajlar gönderdi. Yolcular “gelenleri bin pişman etmek istemiyorsanız, bürokratik işlemleri azaltın” dedi.

Ne dediler…?

Bora Us

“Kıbrıs’a tatil amaçlı geldim. Gelişte çok fazla evrak istediler ve bu istenilen evrakları sadece bir yerde değil aynı evrakları üç farklı noktada sordular. Bence dijital ortama geçilen günümüzde bu tür bir sistem bana abartılı geldi. Buradan yetkililere çağrım en azından bir kez istenilen evrakları gösterip ülkeye giriş yapılabilecek bir sistemin uygulanmasıdır. Turist istiyorlarsa bu karmaşık uygulamaları terk etmeliler.”

Süreyya Cansız

“Kıbrıs’a kardeşimi ziyaret etmeye ve tatil yapmaya geldim. Gelmeden önce internet üzerinden bir form doldurdum. Daha sonra uçakta gelirken benzer bir form daha doldurdum. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasında PCR testi ve aşı kartımı gösterdim, ardından aşılandı damgası vurulup içeriye geçtim. İçeride yine başka bir noktada yine evrak göstermek zorunda kalıyoruz en gereksizi de artık ülkeye girdik ve son yolcu çıkış kapısında iki polis memuru yine evrak kontrolü yapıp aşılı olup olmadığımıza bakıyor. Bu son derece işi uzatmak gelen insanı yormak için yapılmış gibi duruyor. Ben geçen hafta Fransa’daydım ve bir noktada istenilen belgeleri gösterip tek seferde ülkeye giriş yapabiliyorsunuz.”

Elvan Korkmaz

“Kıbrıs’a tatil için geldim. İnternet üzerinden Adapass uygulamasından form doldurduk benzer bir formu uçakta yine doldurduk. Ben buraya gelirken Halfpass uygulaması kullanıyor dediler ve bende bunun üzerine aşı kartımı ve diğer belgeleri dijital sisteme yükledim. Bize evrakları fiziki olarak da yanımızda getirmemiz gerektiğini söylemediler. Bunu havaalanına gelince öğrendim. Pasaport kontrolünü de geçip uçağa bineceğim sırada istenilen belgelerin yanımda olması gerektiğini söylediler. Çıktıları almadım diye uçağa alınmadım ve ikinci bir bilet kesmek zorunda kaldım. KKTC’ye gelince ise bize ‘sadece Halfpass var mı’ dediler ‘evet var’ dedik ancak görmek istemediler. Evrak istediler verdik ancak Halfpass uygulamasının neden istendiğini merak ettim. Ben açıkçası QR kodu okutacağımı gerekli olan belgeleri dijital ortamda göreceklerini ve ülkeye girebileceğimi düşünmüştüm. Şimdi de mademki çıktı olarak bizden evrak isteyecekler Halfpass uygulamasına ne var. Bir diğer sıkıntı da pasaport kontrolünde evraklarımızı kontrol ettiler aşılı diye mühür vurdular sonra iki yerde daha kontrol yaptılar ve boş yere gelen insanları yoruyorlar.”

Nesrin Tunca

“Oğlum üniversite okuyor ve onunla birlikte burada kalacağım için Kıbrıs’a geldim. KKTC’ye gelmeden önce Adapass uygulaması üzerinden bir form doldurduk sonra tekrar tekrar formlar doldurduk, testler yaptık, aşı kartlarını sisteme yükledik, çıktılarını aldık derken yorucu bir süreç oldu. Çok fazla ve bence gereksiz olan bir uygulama yapılıyor. Elimizde koca bir dosya ile Kıbrıs’a geldik. Girişte de üç farklı noktada tekrar tekrar aynı evrakların kontrolleri yapılıyor. Bu hem zaman kaybı hem de insanları sıkan bir uygulamadır. Bu noktada beklentimiz bir yerde evraklarımızı gösterip hızlıca ülkeye girebilmektir. İçeride çok uzun süre beklemek durumunda kaldık.”

Özlem Yılmaz

“Kıbrıs’a kızımı okuluna teslim etmek için geldim. Adaya gelmeden önce Türkiye’deyken online olarak form doldurduk ve benzer bir formu uçakta da doldurduk. Ercan’a geldiğimizde ikiden fazla noktada aşı kartlarımızı ve PCR testlerimizi gösterdik. Hiçbir zaman ada halkı tedbiri elden bırakmasın. Ama bürokratik işlemler hızlandırılabilir.”

Mesut Atabay

“Kıbrıs’a geliş amacım çocuğu okula teslim edip geri dönmektir. Adaya gelmek kesinlikle çok zor. Zaman elektronik zaman ve buna rağmen kâğıtlar, evraklar, aşı kartları, onu ora göster, burada mühür vur, bunu buna götür gibi bir evrak trafiği içerisindeyiz. Mademki elektronik sisteme istenilen belgeleri yüklememiz isteniyor neden bunu elektronik ortamda görmüyorlar da kâğıtlarla iş yapıyoruz. Gerçekten gereksiz ve çok fazla prosedür uygulandığını düşünüyorum. Bunun daha kolay yolları var ve yetkililere tavsiyem elektronik ortamda bunları görüp daha hızlı işlemleri yürütmeleridir.”

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021, 10:24